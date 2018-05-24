Госсекретарь США на должности главы ЦРУ посещал Донбасс
Действующий государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, как в должности директора ЦРУ был в Украине и посещал Донбасс.
Об этом Помпео вспомнил на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, передает "Голос Америки".
Читайте также: Госдеп США пригрозил России новыми мощными санкциями
Слушания были посвящены вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента.
Помпео вспомнил, что посещал Донбасс, еще находясь в должности директора ЦРУ.
Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это – очень серьезное дело,
– сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос конгрессмена Стива Чебота.
Во время слушаний Помпео также отметил твёрдость США в вопросе предоставления оружия Украине.
Майк Помпео был назначен на должность государственного секретаря США в апреле 2018 года. До этого он более года занимает пост директора ЦРУ.