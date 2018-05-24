Госсекретарь США на должности главы ЦРУ посещал Донбасс

Действующий государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, как в должности директора ЦРУ был в Украине и посещал Донбасс.

Об этом Помпео вспомнил на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, передает "Голос Америки".

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Слушания были посвящены вопросу стратегических приоритетов и бюджета Государственного департамента.

Помпео вспомнил, что посещал Донбасс, еще находясь в должности директора ЦРУ.

Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это – очень серьезное дело,

– сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос конгрессмена Стива Чебота.

Во время слушаний Помпео также отметил твёрдость США в вопросе предоставления оружия Украине.

Майк Помпео был назначен на должность государственного секретаря США в апреле 2018 года. До этого он более года занимает пост директора ЦРУ.