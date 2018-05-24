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Держсекретар США на посаді голови ЦРУ відвідував Донбас

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Майк Помпео на посаді глави ЦРУ відвідував Донбас
Майк Помпео на посаді глави ЦРУ відвідував Донбас / Twitter Майка Помпео

Чинний державний секретар США Майк Помпео розповів, як на посаді директора ЦРУ був в Україні і відвідував Донбас.

Про це Помпео згадав на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США з закордонних справ, інформує "Голос Америки".

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Слухання були присвячені питанню стратегічних пріоритетів та бюджету Державного департаменту.

Помпео згадав, що відвідував Донбас, ще перебуваючи на посаді директора ЦРУ.

Остання подорож, яку я здійснив в своїй попередній ролі до України, була на Донбас, де я побачив, з якими викликами стикається Україна та її народ. Це - дуже серйозна справа,
– сказав держсекретар США, відповідаючи на питання конгресмена Стіва Чебота.

Під час слухань Помпео також наголосив на відданості США у наданні зброї Україні.

Майк Помпео був призначений на посаду державного секретаря США у квітні 2018. До цього він понад рік займай посаду директора ЦРУ.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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