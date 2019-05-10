Госсекретарь США Помпео приедет в Россию на встречу с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Россию с рабочим визитом, где встретится с главой Кремля Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Цель – обсудить ряд "двусторонних и многосторонних вызовов". Встреча состоится 14 мая в Сочи, сообщили в пресс-службе Госдепа.

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Однако прибудет Помпео в Россию раньше – 12 мая. Он должен провести встречи с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами.

Отметим, что Майк Помпео – один из противников "Северного потока-2", из-за которого Украина может потерять прибыль с транзита газа. Госсекретарь США заявил, что США пытались убедить Германию и другие европейские страны отказаться от российского проекта. Но сейчас все безуспешно. Станет ли строительство "Северного потока-2" предметом обсуждения между Путиным и Помпео – пока неизвестно.