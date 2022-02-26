В Госспецсвязи опровергли информацию об отслеживании украинцев по геолокации

В Госспецсвязи прокомментировали информацию о том, что оккупанты могут отслеживать украинцев по геолокации. Там говорят, что эта информация не соответствует действительности.

В Госспецсвязи подчеркнули, что включенная геолокация не помогает противнику в наведении авиаударов. Однако украинцев просят не распространять публично свое местонахождение.

Обратите внимание Российские захватчики нарушают Женевские конвенции и правила ведения войны, – Генштаб ВСУ

Смартфоны не настроены на то, чтобы отправлять геолокацию кому-то. Для того чтобы стать "незаметным", достаточно включить режим полета.

Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Госспецсвязи подчеркнули, что информация о корректировке огня из-за геолокации не соответствует действительности. Тем более, карта укрытий находится в открытом доступе.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать самые важные новости.