В Госспецсвязи информацию о непродолжительных сбоях в работе некоторых интернет-сервисов подтвердили.

В настоящее время работа сервисов возобновлена. Враг всячески пытается скрыть правду о собственных военных преступлениях, которую на весь мир распространяют украинские медиа,

– объяснили в ведомстве.

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Следует знать, что такие подобные попытки и дальше будут предупреждаться государственными структурами, ответственными за кибербезопасность, а также силами национального киберсопротивления.

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