У Держспецзв'язку інформацію про нетривалі збої в роботі деяких інтернет-сервісів підтвердили.
Наразі роботу сервісів відновлено. Ворог всіляко намагається приховати правду про власні військові злочини, яку на весь світ поширюють українські медіа,
– пояснили у відомстві.
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Варто знати, що подібні спроби й надалі будуть попереджатися державними структурами, відповідальними за кібербезпеку, а також силами національного кіберопору.
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