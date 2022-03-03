У Держспецзв'язку інформацію про нетривалі збої в роботі деяких інтернет-сервісів підтвердили.

Наразі роботу сервісів відновлено. Ворог всіляко намагається приховати правду про власні військові злочини, яку на весь світ поширюють українські медіа,

– пояснили у відомстві.

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Варто знати, що подібні спроби й надалі будуть попереджатися державними структурами, відповідальними за кібербезпеку, а також силами національного кіберопору.

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