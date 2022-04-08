Сельский председатель Микуличей Петр Перевозник показал последствия произошедшего 6 марта минометного обстрела. Самые масштабные разрушения – на территорию Микулицкой общеобразовательной школы. Рядом повален забор, через который россияне проезжали тяжелой техникой. Глава села шутит об их умении водить.

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Мне приходили СМС от орков, мол, Петр Петрович не доводите село до гуманитарной катастрофы, "не идите на поводу у националистов". И указывали телеграм-канал для сотрудничества, – рассказывает Перевозник. – Ну я их послал туда, где корабль!

Мясо раздавали бесплатно

Гуманитарной катастрофы в деревне удалось избежать благодаря местным жителям и работникам фермы. Они сохранили предприятие от мародерства и спасти все поголовье скота.

Я с первого дня войны здесь нахожусь, – говорит работник фермы. – Ни одного куска мяса мы не продали – все бесплатно раздали.

Люди организовались и поддерживали друг друга, как могли.

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Оставили награбленное и скрылись

В лесной зоне рядом с селом Микуличи базировалось 50 российских танков, другая тяжелая техника и боеприпасы. Именно из этого леса оккупанты заряжали оружие и выезжали обстреливать Гостомель, Бучу и Ирпень. Сейчас в лесу остатки их сожженной техники и сбитого вертолета. Оккупанты оставили мусор и награбленное у крестьян имущество. Прямо на земле разбросаны кучи украденного хлеба.

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Лес вблизи Микуличей все еще опасен, ведь остается много не сдетонировавших боеприпасов. По словам местных жителей, россияне, убегая, ставили растяжки и миновали территорию. Пока в этих местах не проходило разминирование – находиться там небезопасно.