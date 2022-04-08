Сільський голова Микуличів Петро Перевозник показав наслідки мінометного обстрілу, що відбувся 6 березня. Наймасштабніші руйнування – на територію Микулицької загальноосвітньої школи. Поряд повалений паркан, через який росіяни проїжджали важкою технікою. Голова села жартує про їхнє вміння кермувати.

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Мені приходили СМС від орків, мов, Петро Петровичу не доводьте село до гуманітарної катастрофи, "не йдіть на поводу у націоналістів". І вказували телеграм-канал для співпраці, – розповідає Перевозник. – Ну я їх послав туди, де корабель!

М’ясо роздавали безкоштовно

Гуманітарної катастрофи у селі вдалося уникнути завдяки місцевим жителям та працівникам ферми. Вони зберегли підприємство від мародерства та врятувати все поголів’я худоби.

Я з першого дня війни тут знаходжуся, – говорить працівник ферми. – Ні одного шматка м’яса ми не продали – все безкоштовно роздали.

Люди організувалися та підтримували один одного, як могли.

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Залишили награбоване і втекли

У лісовій зоні поряд із селом Микуличі базувалося 50 російських танків, інша важка техніка та боєприпаси. Саме з цього лісу окупанти заряджали зброю і виїжджали обстрілювати Гостомель, Бучу та Ірпінь. Зараз в лісі лише залишки їхньої спаленої техніки та збитого вертольоту. Окупанти лишили по собі сміття та награбоване у селян майно. Просто на землі розкидані купи вкраденого хлібу.

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Ліс поблизу Микуличів все ще небезпечний, адже залишається багато боєприпасів, що не здетонували. За словами місцевих жителів, росіяни, втікаючи, ставили розтяжки та мінували територію. Поки в цих місцях не проходило розмінування – перебувати там небезпечно.