Про жертву бізнесмена стало відомо 8 квітня. Сам Ставніцер просить не робити із нього героя, оскільки зараз в Україні можна почути десятки схожих історій.

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Дивишся у вебкамеру, а у дворі російські військові, – Ставніцер

За словами Ставніцера, про вторгнення російських найманців у свій будинок, він дізнався із встановленої на території вебкамери. Спостерігаючи за тим, як у його дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включно з реактивною системою залпового вогню, "Торнадо-Г" та "Градами", він вирішив повідомити про вторгнення Збройні Сили.

Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалити по Києву. Для цього вони і приїхали,

– розповів він.

Бізнесмен додав, що наші війська справно розправилися з ворогом, навівши вогонь по наданих координатах.

Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів,

– підсумував Ставніцер.

Він зауважив, що попри швидку реакцію, окупанти встигли постріляти із захопленого подвір'я.

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