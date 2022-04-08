О жертве бизнесмена стало известно 8 апреля. Сам Ставницер просит не делать из него героя, поскольку сейчас в Украине можно услышать десятки подобных историй.

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Смотришь в веб-камеру, а во дворе русские военные, – Ставницер

По словам Ставницера, о вторжении российских наемников в свой дом он узнал из установленной на территории веб-камеры. Наблюдая за тем, как в его дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая реактивную систему залпового огня, "Торнадо-Г" и "Грады", он решил сообщить о вторжении в Вооруженные Силы.

Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалить по Киеву. Для этого они и приехали,

– рассказал он.

Бизнесмен добавил, что наши войска исправно расправились с врагом, наведя огонь по предоставленным координатам.

Дом построю, страну построим, главное спасти больше жизней,

– подытожил Ставницер.

Он отметил, что, несмотря на быструю реакцию, оккупанты успели пострелять из захваченного двора.

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