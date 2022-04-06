Киевская ОВА приняла решение об усиленных мерах безопасности для жителей Гостомеля и близлежащих сел.

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Комендантский час

С 6 утра 7 апреля до 6 утра 14 апреля на территории Гостомельского поселкового совета был введен комендантский час. Запрещается находиться на улицу, передвигаться по транспорту или пешком.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы специалисты могли деблокировать улицы и объекты инфраструктуры, сделать их безопасными для людей, ведь оккупанты оставили много мин и растяжек.

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