Київська ОВА прийняла рішення про посилені заходи безпеки для мешканців Гостомеля та довколишніх сіл.

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Комендантська година

З 6 ранку 7 квітня до 6 ранку 14 квітня на території Гостомельської селищної ради запроваджено комендантську годину. Забороняється перебувати на вулиці, пересуватися транспортом або пішки.

Такі обмеження вводяться для того, щоб фахівці могли деблокувати вулиці та об'єкти інфраструктури, зробити їх безпечними для людей, адже окупанти залишили по собі багато мін та розтяжок.

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