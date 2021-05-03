Еврокомиссия призвала страны Евросоюза проверять сточные воды на наличие коронавируса. Это назвали экономным и надежным источником информации о распространении COVID-19.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс подчеркнул, что стоит использовать все имеющиеся возможности для выявления вируса и его мутаций. Данные мониторинга необходимо передавать органам здравоохранения.

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Контроль за сточными водами может быть экономным, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его вариантов среди населения,

– подчеркнул Синкявичюс.

Систему мониторинга могут разработать уже в течение ближайших 6 месяцев.

Как это будет работать

По словам еврокомиссара, в городах и крупных общинах необходимо брать пробы из сточных вод дважды в неделю.

Если коронавирус не обнаружат, этот регион сочтут территорией с низким риском распространения вируса.

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