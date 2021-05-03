Экономный способ выявлять COVID-19: государства ЕС призвали мониторить сточные воды
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза проверять сточные воды на наличие коронавируса. Это назвали экономным и надежным источником информации о распространении COVID-19.
Источник:DW
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс подчеркнул, что стоит использовать все имеющиеся возможности для выявления вируса и его мутаций. Данные мониторинга необходимо передавать органам здравоохранения.
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Контроль за сточными водами может быть экономным, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его вариантов среди населения,
– подчеркнул Синкявичюс.
Систему мониторинга могут разработать уже в течение ближайших 6 месяцев.
Как это будет работать
- По словам еврокомиссара, в городах и крупных общинах необходимо брать пробы из сточных вод дважды в неделю.
- Если коронавирус не обнаружат, этот регион сочтут территорией с низким риском распространения вируса.
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