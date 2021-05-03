Єврокомісія закликала країни Євросоюзу перевіряти стічні води на наявність коронавірусу. Це назвали економним та надійним джерелом інформації про поширення COVID-19.

Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс наголосив, що варто використати усі наявні можливості для виявлення вірусу та його мутацій. Дані моніторингу необхідно передавати органам охорони здоров'я.

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Контроль за стічними водами може бути економним, швидким та надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його варіантів серед населення,

– наголосив Сінкявічюс.

Систему моніторингу можуть розробити вже упродовж найближчих 6 місяців.

Як це працюватиме

За словами єврокомісара, у містах та великих громадах необхідно брати проби зі стічних вод двічі на тиждень.

Якщо коронавірус не виявлять, цей регіон вважатимуть територією з низьким ризиком поширення вірусу.

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