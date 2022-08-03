Задержать сотрудникам СБУ удалось депутата Черкасского городского совета. Вероятный государственный изменник возглавлял на месте фракцию "ОПЗЖ" до ее запрета. Более того, он еще и был помощником действующего народного депутата.

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Хотел возглавить оккупационную "власть" в Черкасской области

В ходе следствия удалось выяснить, что депутат не только поддерживал полномасштабное вторжение. Он еще и имел амбициозную цель. Мужчина стремился быть гауляйтером Черкасщины, если бы ее российские военные оккупировали.

Работал он не один. У задержанного также была приспешница – жена. Они совместно занимались информационно-подрывной деятельностью, которая должна была сыграть на руку россии. Один из нарративов, которые они проталкивали – гражданский конфликт в Украине. Мол, страна-агрессор не нападала на наше государство 24 февраля.

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Кроме того, фигуранты дела считали, что сопротивляться агрессору не нужно. Более того, они ожидали возможной оккупации. Кроме того, выступали с осуждением военно-политического руководства нашего государства.

Пытался бежать в США

Это любопытно! Задержанный понял, что его шансы стать гауляйтером Черкасщины мизерны, поэтому решил бежать за границу. Но сделать это он не смог, ведь он был задержан перед поездкой в США.

Депутату, а также его жене уже объявили о подозрении. Их обвиняют в оправдывании, признании правомерным, а также отрицании вооруженной агрессии россии против Украины.

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