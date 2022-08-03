Затримати співробітникам СБУ вдалось депутата Черкаської міської ради. Імовірний державний зрадник очолював на місці фракцію "ОПЗЖ" до її заборони. Ба більше, він ще й був помічником чинного народного депутата.
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Хотів очолити окупаційну "владу" на Черкащині
Під час слідства вдалось з'ясувати, що депутат не лише підтримував повномасштабне вторгнення. Він ще й мав амбітну ціль. Чоловік прагнув бути гауляйтером Черкащини, якби її російські військові таки окупували.
Працював він не один. У затриманого також була поплічниця – дружина. Вони спільно займались інформаційно-підривною діяльністю, яка мала б зіграти на руку росії. Один із наративів, які вони проштовхували, – громадянський конфлікт в Україні. Мовляв, країна-агресорка не нападала на нашу державу 24 лютого.
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Крім того, фігуранти справи вважали, що чинити спротив агресору не потрібно. Ба більше, вони очікували на можливу окупацію. Крім того, виступали із засудженням військово-політичного керівництва нашої держави.
Намагався втекти до США
Депутатові, а також його дружині вже оголосили про підозру. Їх звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, а також запереченні збройної агресії росії проти України.
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