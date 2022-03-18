Известно, что с 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГПСУ, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу.

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Речь идет о приеме и предоставлении административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вида на постоянное и временное проживание.

Кроме того, будет осуществляться вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, будет продлеваться срок действия загранпаспортов и будут вноситься сведения о детях.

"Отныне граждане, которые потеряли документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ДПСУ, который работает с учетом соблюдения безопасности условий военного положения", – отметили на странице МВД Украины.

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