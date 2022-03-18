Відомо, що з 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які розташовані в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу.

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Йдеться про прийом та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Крім того, здійснюватиметься вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиметься строк дії закордонних паспортів та вноситимуться відомості про дітей.

"Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану", – зазначили на сторінці МВС України.

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