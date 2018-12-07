Государственная фискальная служба саботирует таможенную реформу, – Острикова

7 декабря, по состоянию на 9:00 на украинской границе переоформили 682 машины, которые ранее находились на иностранной регистрации. От их растаможки в украинский бюджет поступило 46 миллионов гривен.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила народный депутат Татьяна Острикова.

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По ее словам, есть категория машин, которые находились в Украине без нарушения сроков: они выехали и заехали заново в режиме импорта. "Мы не учитываем их в общем количестве, ведь не сможем идентифицировать, что это именно те машины, которые были раньше в стране", – добавила она.

Относительно тех авто, которые стоят сейчас на границах с Польшей, Венгрией и другими нашими западными соседями, то я неоднократно общалась с их владельцами о том, почему они их вывозят. Это – те машины, которые были ввезены в Украину в режиме транзита. Он предусматривал их вывоз в период до 10 дней в зависимости от таможни,

– подчеркнула нардеп.

Она объяснила – закон вступил в силу очень внезапно, власть не провела информационной кампании и не дала водителям авто на еврономерах ознакомиться с содержанием документа.

Водители просто оставляют авто на границах

Поэтому люди, выехав за границу, столкнулись с тем, что при въезде у них попросили уплатить гарантийную сумму в размере таможенных платежей.

Почему машины находятся на границе? Во-первых, люди оформляют документы, выясняют как снять машину с учета. Во-вторых, они банально ищут деньги. Надо оплатить до 50 тысяч гривен: таких средств у людей обычно сразу нет,

– убеждена Острикова.

Чиновница добавила, те кто регистрировали автомобили в зарубежных странах, теперь берут до 200 евро оплаты за снятие машины с учета. Таможенные брокеры также подняли тарифы на свои услуги: составить таможенную декларацию и подать ее электронно стоит ориентировочно 200 долларов. Кроме этого, поступает информация и по разным ценам на сертификацию, она колеблется от двух до трех тысяч гривен в разных регионах.

Самое главное, что ситуацию саботирует ГФС. Ведь она поднимает таможенную стоимость на почти все подержанные авто на иностранной регистрации, игнорируя требования Таможенного кодекса,

– подытожила Татьяна.

Она уверена, что именно это приводит к уплате большего размера НДС и пошлины.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам, чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.