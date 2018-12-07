Державна фіскальна служба саботує митну реформу, – Острікова

7 грудня станом на 9:00 на українському кордоні переоформили 682 машини, які раніше перебували на іноземній реєстрації. Від їх розмитнення до українського бюджету надійшло 46 мільйонів гривень.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка Тетяна Острікова.

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За її словами, є категорія машин, які перебували в Україні без порушення строків: вони виїхали та заїхали заново у режимі імпорту. "Ми не враховуємо їх до загальної кількості, адже не зможемо ідентифікувати, що це саме ті машини, які були раніше в країні", – додала вона.

Щодо тих авто, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Угорщиною та іншими нашими західними сусідами, то я неодноразово спілкувалася з їх власниками про те, чому вони їх вивозять. Це – ті машини, які були ввезені в Україну в режимі транзиту. Він передбачав їх вивезення у період до 10 днів залежно від митниці,

– наголосила нардепка.

Вона пояснила – закон набув чинності дуже раптово, влада не провела інформаційної кампанії та не дала водіям авто на єврономерах ознайомитися з вмістом документа.



Водії просто залишають авто на кордонах

Тож люди, виїхавши за кордон, стикнулись з тим, що при в'їзді у них попросили сплатити гарантійну суму в розмірі митних платежів.

Чому машини знаходяться на кордоні? По-перше, люди оформлюють документи, з'ясовують як зняти машину з обліку. По-друге, вони банально шукають гроші. Треба сплатити до 50 тисяч гривень: таких коштів у людей зазвичай зразу нема,

– переконана Острікова.

Чиновниця додала, ті хто реєстрували автомобілі в закордонних країнах, тепер беруть до 200 євро оплати за зняття машини з обліку. Митні брокери також підняли тарифи на свої послуги: скласти митну декларацію та подати її електронно коштує орієнтовно 200 доларів. Крім цього, надходить інформація й щодо різних цін на сертифікацію, вона коливається від двох до трьох тисяч гривень у різних регіонах.

Найголовніше, що ситуацію саботує ДФС. Адже вона піднімає митну вартість на майже всі вживані авто на іноземній реєстрації, ігноруючи вимоги Митного кодексу,

– підсумувала Тетяна.

Вона впевнена, що саме це призводить до сплати більшого розміру ПДВ та мита.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.