21:40
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Державна фіскальна служба саботує митну реформу, – Острікова

      17 Читать новость на русском

      7 грудня станом на 9:00 на українському кордоні переоформили 682 машини, які раніше перебували на іноземній реєстрації. Від їх розмитнення до українського бюджету надійшло 46 мільйонів гривень.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка Тетяна Острікова.

      Читайте також: Чому щезли черги на кордоні?

      За її словами, є категорія машин, які перебували в Україні без порушення строків: вони виїхали та заїхали заново у режимі імпорту. "Ми не враховуємо їх до загальної кількості, адже не зможемо ідентифікувати, що це саме ті машини, які були раніше в країні", – додала вона.

      Щодо тих авто, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Угорщиною та іншими нашими західними сусідами, то я неодноразово спілкувалася з їх власниками про те, чому вони їх вивозять. Це – ті машини, які були ввезені в Україну в режимі транзиту. Він передбачав їх вивезення у період до 10 днів залежно від митниці,
      – наголосила нардепка.

      Вона пояснила – закон набув чинності дуже раптово, влада не провела інформаційної кампанії та не дала водіям авто на єврономерах ознайомитися з вмістом документа.


      Водії просто залишають авто на кордонах

      Тож люди, виїхавши за кордон, стикнулись з тим, що при в'їзді у них попросили сплатити гарантійну суму в розмірі митних платежів.

      Чому машини знаходяться на кордоні? По-перше, люди оформлюють документи, з'ясовують як зняти машину з обліку. По-друге, вони банально шукають гроші. Треба сплатити до 50 тисяч гривень: таких коштів у людей зазвичай зразу нема,
      – переконана Острікова.

      Чиновниця додала, ті хто реєстрували автомобілі в закордонних країнах, тепер беруть до 200 євро оплати за зняття машини з обліку. Митні брокери також підняли тарифи на свої послуги: скласти митну декларацію та подати її електронно коштує орієнтовно 200 доларів. Крім цього, надходить інформація й щодо різних цін на сертифікацію, вона коливається від двох до трьох тисяч гривень у різних регіонах.

      Найголовніше, що ситуацію саботує ДФС. Адже вона піднімає митну вартість на майже всі вживані авто на іноземній реєстрації, ігноруючи вимоги Митного кодексу,
      – підсумувала Тетяна.

      Вона впевнена, що саме це призводить до сплати більшого розміру ПДВ та мита.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Авто на єврономерах Держприкордонслужба Податки Мито
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      сьогодні , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      Ігор Саджениця 175
      Чому щезли черги на кордоні?
      сьогодні , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 1225
      Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      сьогодні , 20:01 Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      Наталя Ромашова 1429
      На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      сьогодні , 19:09 На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      Вікторія Войціцька 965
      Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      сьогодні , 19:00 Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      Дід Панас 859
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Помер Левко Лук'яненко: біографія справжнього батька Незалежності України
      8 липня , 13:19
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Viva Las Vegas: кеш із неба, легенда FIFA Manager та лами – маркетинг по-американськи (ФОТО, ВІДЕО)
       10 вересня , 19:50
      Офіційні дані: за 2018 рік в Україну завезли півмільйона "євроблях"
       23 жовтня , 15:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук