Государственное предприятие, являющееся частью "Укроборонпрома", наняло американских лоббистов

Государственное предприятие "Укринмаш", которое входит в структуру государственного концерна "Укроборонпром", наняло американскую лоббистскую компанию Yorktown Solutions для представительства интересов в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый") со ссылкой на документы, обнародованные американским Департаментом юстиции.

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Раскрывать информацию о своих иностранных клиентах американские лоббисты обязаны в рамках выполнения закона FARA (The Foreign Agents Registration Act).

Согласно данным контракта, Yorktown Solutions в интересах украинской оборонной компании должна "взаимодействовать с Конгрессом и комитетами, Сенатом и Домом вооруженных служб, органами власти, Департаментом обороны, торговли и Администрацией президента США, СМИ, организовывать интервью, публиковать статьи, поддерживать и расширять отношения между оборонными организациями США и Заказчиком".

Контракт до конца года подписан 21 марта. "Укринмаш" должен платить 7500 долларов США в месяц. В самой компании заявили, что причины найма лоббистов, а также наличие ответственных за международное сотрудничество отделов в Министерстве обороны прокомментируют после письменного запроса. Редакция направила его и ожидает ответа.

Компания "Укринмаш" – первый украинский экспортер, который получил лицензию на экспорт и импорт товаров военного и двойного назначения. Как указано на официальном сайте, компания имеет лицензию на реализацию военной техники, оружия и боеприпасов. Среди направлений ее деятельности: экспорт и импорт военной техники, авиации, судостроения, взрывчатки, ремонт техники, обучение персонала, разработка документации, инвестиции, маркетинговые и посреднические услуги.

В начале 2018 года на сайте Atlantic Council появилась статья экс-советника вице-президента США времен Обамы Джо Байдена и бывшего чиновника Пентагона, который отвечал за Россию и Украину, доктора Макла Карпентера о коррупции в "Укроборонпроме". Статья, в которой эксперт объясняет причины нежелания западных инвесторов работать с "Укроборонпромом" из-за недостаточной прозрачности и необходимость аудита, приобрела значительную огласку.

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Позже он в комментарии программе "Схемы" заявил:

Прежде всего речь о компании-посреднике ( "Укроборонпром", – ред.). На самом деле она не нужна, как и все посреднические структуры, которых в Украине много". "Западные инвесторы обеспокоены политическим давлением и коррупцией в Украине. Предстоит независимый аудит компании, который покажет, сколько дополнительных средств взимается "Укроборонпромом" (как проценты). Это важный вопрос, до сих пор остается открытым, – сказал Карпентер.

Компания Yorktown Solutions зарегистрирована в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2015 году. Контракт с "Укринмаш" от имени американской лоббистской фирмы подписал Даниэль Вайдич. По данным с сайта Atlantic Council, Вайдич ранее работал заместителем директора по вопросам внешней политики в президентской кампании губернатора Скотта Уокера и был советником сенатора Теда Круза. Вайдич также работал в Комитете по международным отношениям Сената США. И именно ему, согласно официальным данным биографии, "принадлежит ключевая роль в разработке части законопроектов", благодаря которым были введены санкции против России из-за дестабилизациию ситуации в Украине и в рамках которых для украинского правительства предусмотрели помощь в 350 миллионов долларов в области безопасности, в частности и возможность передачи летального оружия.

Ранее, как сообщали журналисты издания "Наши деньги", с Yorktown Solutions продлила контракт еще одна украинская компания – "Нафтогаз" относительно угроз "Северного потока-2". Услуги американской фирмы направлены на поддержку стратегических целей заказчика, среди которых эффективное устранение угроз, создаваемых на базе проекта "Северный поток-2", и привлечения иностранных инвестиций в украинский рынок нефти и газа.