Державне підприємство, яке є частиною "Укроборонпрому", найняло американських лобістів

Державне підприємство "Укрінмаш", яке входить до структури державного концерну "Укроборонпром", найняло американську лобістську компанію Yorktown Solutions для представництва інтересів у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший") з посиланням на документи, оприлюднені американським Департаментом юстиції.

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Розкривати інформацію про своїх іноземних клієнтів американські лобісти зобов’язані в рамках виконання закону FARA (The Foreign Agents Registration Act).

Згідно з даними контракту, Yorktown Solutions в інтересах української оборонної компанії має "взаємодіяти з Конгресом та комітетами, Сенатом та Будинком збройних служб, органами влади, Департаментом оборони, торгівлі та Адміністрацією президента США, ЗМІ, організовувати інтерв’ю, публікувати статті, підтримувати та розширювати відносини між оборонними організаціями США та Замовником".

Контракт до кінця року підписаний 21 березня. "Укрінмаш" має платити 7500 доларів США на місяць. У самій компанії заявили, що причини найму лобістів, а також наявність відповідальних за міжнародне співробітництво відділів у Міністерстві оборони прокоментують після письмового запиту. Редакція надіслала його та очікує на відповідь.

Компанія "Укрінмаш" – перший український експортер, який отримав ліцензію на експорт та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Як зазначено на офіційному сайті, компанія має ліцензію на реалізацію військової техніки, зброї та боєприпасів. Серед напрямків її діяльності: експорт та імпорт військової техніки, авіації, суднобудування, вибухівки, ремонт техніки, навчання персоналу, розробка документації, інвестиції, маркетингові та посередницькі послуги.

На початку 2018 року на сайті Atlantic Council з’явилася стаття екс-радника віце-президента США часів Обами Джо Байдена та колишнього посадовця Пентагону, який відповідав за Росію та Україну, доктора Макла Карпентера про корупцію в "Укроборонпромі". Стаття, в якій експерт пояснює причини небажання західних інвесторів працювати з "Укроборонпромом" через недостатню прозорість та необхідність аудиту, набула значного розголосу.

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Пізніше він у коментарі програмі "Схеми" заявив:

Насамперед мова про компанію-посередника ("Укроборонпром", – ред.). Насправді вона не потрібна, як і всі посередницькі структури, яких в Україні багато». «Західні інвестори занепокоєні через політичний тиск та корупцію в Україні. Має відбутися незалежний аудит компанії, який покаже, скільки додаткових коштів стягується «Укроборонпромом» (як проценти). Це важливе питання, що досі лишається відкритим, – сказав Карпентер.

Компанія Yorktown Solutions зареєстрована у Вашингтоні, округ Колумбія, у 2015 році. Контракт з "Укрінмаш" від імені американської лобістської фірми підписав Даніель Вайдіч. За даними з сайту Atlantic Council, Вайдіч раніше працював заступником директора з питань зовнішньої політики у президентській кампанії губернатора Скотта Уокера і був радником сенатора Теда Круза. Вайдіч також працював у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США. І саме йому, згідно з офіційними даними біографії, "належить ключова роль у розробці частини законопроектів", завдяки яким були введені санкції проти Росії за дестабілізацію ситуації в Україні та в рамках яких для українського уряду передбачили допомогу у 350 мільйонів доларів у галузі безпеки, зокрема, і можливість передачі летальної зброї.

Раніше, як повідомляли журналісти видання "Наші гроші", з Yorktown Solutions продовжила контракт ще одна українська фірма – "Нафтогаз" щодо загроз "Північного потоку-2". Послуги американської фірми направлені на підтримку стратегічних цілей замовника, серед яких ефективне усунення загроз, що створюються на базі проекту "Північний потік-2", та залучення іноземних інвестицій в український ринок нафти і газу.