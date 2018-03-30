На Тимошенко в США работают лоббисты

Глава фракции ВО "Батькивщина" в парламенте народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что не заказывала и не оплачивала услуг фирмы Avenue Strategies – компании, которая, согласно присланным в Министерство юстиции США документам, будет заниматься лоббистской деятельностью в пользу Тимошенко на территории Америки.

Она также утверждает, что ей ничего неизвестно о фирме Two Paths LLC (Делавэр, США), которая подписала контракт на предоставление этих услуг в интересах Тимошенко и обязалась за них платить 65 тысяч долларов ежемесячно.

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Журналисты спросили Тимошенко, предоставляла ли она фирме Two Paths LLC деньги на оплату услуг лоббистской фирмы Avenue Strategies:

Категорически – нет (не предоставляла средства, – ред.). Я вообще эти компании не знаю, не понимаю, кто заказывал, как заказывал. Это для меня такой же вопрос, как и для вас,

– ответила Юлия Тимошенко.

Согласно документам с сайта Минюста США, контракт с фирмой Avenue Strategies подписала не сама Юлия Тимошенко, а фирма Two Paths LLC, действующая от ее имени.

Также в комментарии "Схемам" Юлия Тимошенко сообщила, что не знакома с руководителем лоббистской компании Avenue Strategies бывшим помощником Дональда Трампа Берри Беннеттом, который ранее рассказал в интервью изданию The Hill, что будет работать "только персонально с Юлией Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США.

Я не знакома с Берри Беннеттом в принципе. Но если он ко мне хорошо относится, если он готов как-то со мной сотрудничать или помогать, я абсолютно "за",

– заявила она.

Также Юлия Тимошенко подтвердила, что встречается с американскими чиновниками. "У нас очень много связей. Это связи дружеские. Это связи людей, которые собственно очень хорошо смотрят на Украину, мы любим Украину и работаем для Украины", – заявила лидер "Батькивщины". Впрочем, отметила, что денег за эти встречи не платит: "Категорически – нет".

В тот же день, когда Юлия Тимошенко согласилась на комментарий для программы "Схемы" после нескольких отказов, на сайте издания "Обозреватель" появилась новость с заявлением от компании Two Paths LLC. В заявлении говорится, что сама лидер "ВО "Батькивщина" вроде бы не имеет никакого отношения к финансированию услуг лоббистов, а деньги заплатят неравнодушные люди. Кто именно – не указано.

Оплата посторонними лицами услуг для должностных лиц законодательством трактуется как подарок, отмечают юристы. При этом, Закон Украины "О предотвращении коррупции" запрещает народным депутатам получать подарки от юридических или физических лиц, стоимость которых превышает один прожиточный минимум (3,723 тысячи гривен по состоянию на март 2018 года).

Если Юлия Тимошенко уже узнала о факте оплаты ее лоббистских услуг сторонними лицами, то чтобы не нарушить закон, она должна отказаться от этого подарка – объясняет юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань.

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Теперь она должна или отказаться официальным письмом от такого ценного подарка, или просить детали, чтобы задекларировать. Если она не отказывается от него, то это административное правонарушение. И тогда, когда она сознательно такой подарок принимает, надо выяснять – нет ли признаков неправомерной выгоды, ведь когда-то ее могут попросить отблагодарить за это", – говорит Щербань.

15 марта американское издание The Hill сообщило, что Юлия Тимошенко в подготовке к президентским выборам наняла американских лоббистов, работавших на кампанию Дональда Трампа.

Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, подала в Министерство юстиции США документы, где говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 тысяч долларов в месяц.

Документы фирмы Avenue Strategies

Раскрыть эту информацию американские лоббисты были вынуждены в рамках выполнения закона FARA – о регистрации иностранных агентов. В отчете в Минюст США четко указано – клиент Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, действует через фирму Two Paths.

Фирма Two Paths LLC – это американская компания, созданная 13 февраля 2017 года, в соответствии с выпиской из реестра юридических лиц штата Делавэр (США).

Это так называемый "оффшорный" штат Делавэр, сообщают журналисты программы "Схемы". Узнать о реальных собственниках Two Paths LLC из публичных источников невозможно, компания даже не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты. Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц.

Выписка из реестра юридических лиц штата Делавэр (США) на фирму Two Paths LLC

Контракт продлится с февраля по август 2018 года. Предусмотрена также возможность его продления. Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают "исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации". Лоббисты также будут помогать Юлии Тимошенко налаживать связи с конгрессменами членами правительства и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.