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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Тимошенко полетела в Израиль на встречу с олигархом Коломойским, – Чорновил

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Тимошенко полетела в Израиль на встречу с олигархом Коломойским
Тимошенко полетела в Израиль на встречу с олигархом Коломойским / Коллаж 24 Канал

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко полетела в Израиль на встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщил политический аналитик Тарас Чорновил в Facebook ссылаясь на собственные источники.

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"По тем данным, о которых узнал, она прилетела на встречу с беглым олигархом Игорем Коломойским, который впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле. Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто "а поговорить" или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов", – сообщил Тарас Чорновил.

Также, он сообщил, что Тимошенко уже имела встречу с Коломойским, однако не полетела в Киев.

"Юлия Владимировна поселилась в отеле Хаят и уже имела встречу с олигархом, но после нее не полетела в Киев, а осталась, предположительно для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимался Арон Майберг и компания Medvinski VIP servise, которая принадлежит выходцам из Украины братьям Игорю и Александру Медвински", – отметил аналитик.

Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко Тарас Чорновол Игорь Коломойский
Источник: 24 Канал
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