Тимошенко полетіла в Ізраїль на зустріч з олігархом Коломойським, – Чорновіл

Лідерка парті "Батьківщина" Юлія Тимошенко полетіла в Ізраїль на зустріч з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомив політичний аналітик Тарас Чорновіл у Facebook посилаючись на власні джерела.

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"За тими даними, про які довідався, вона прилетіла на зустріч з біглим олігархом Ігорем Коломойським, який уперше запропонував їй зустріч не в Женеві, а в Ізраїлі. Олігарх саме сюди переносить ті переговори, які не просто "а поговоріть" чи влаштувати інформаційну атаку, а потребують консолідації ресурсів, участі радників, технологів тощо", – повідомив Тарас Чорновіл.

Також, він повідомив, що Тимошенко вже мала зустріч із Коломойським, проте не відлетіла до Києва.

"Юлія Володимирівна оселилася в готелі Хаят вже мала зустріч з олігархом, але після неї не відлетіла до Києва, а залишилася, імовірно для участі в якихось ширших форматах нарад. Організацією візиту та супроводом займався Арон Майберг та компанія Medvinski VIP servise, яка належить вихідцям з України братам Ігорю та Олександру Медвінскі", – зазначив аналітик.