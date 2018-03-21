11:33
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
  • субота
    3°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Тимошенко відмовилася відповідати, звідки у неї гроші на лобістів США

488 Читать новость на русском
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко / Фото з вільних джерел

Голова фракції "Батьківщина" у парламенті, народний депутат Юлія Тимошенко двічі відмовилась відповідати на запитання у кулуарах Верховної Ради про походження десятків тисяч доларів. Вони повинні бути сплачені фірмою, що діє від її імені на рахунок компанії Баррі Беннетта, колишнього помічника Дональда Трампа, за надання їй лобістських послуг на території Америки.

Про це йдеться у програмі "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Читайте також: Скільки витрачає Тимошенко, щоб згодом Україна не пропала

На прохання прокоментувати питання щодо американських лобістів у США, спочатку прес-секретар фракції "ВО "Батьківщина" повідомила, що Юлія Тимошенко надасть відповідь пізніше. Це пізніше підтвердила і сама лідерка політичної сили. Проте, коли питання пролунало вдруге, Тимошенко взагалі проігнорувала його і швидко зникла за дверима сесійної зали парламенту.

Фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннетт, подала до Міністерства юстиції США документи, де йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць.



При цьому контракт з фірмою Беррі Беннетта підписала не сама Юлія Тимошенко, а фірма Two Paths LLC, що згідно з документами, діє від її імені.

Фірма Two Paths LLC – це американська компанія, зареєстрована в так званому "офшорному" штаті Делавер, повідомляють журналісти програми "Схеми". Дізнатись її реальних власників з публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов’язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти. Все це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб.

Фірма Two Paths LLC створена 13 лютого 2017 року, відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб штатут Делавер (США).

Витяг з реєстру юридичних осіб штату Делавер (США) на фірму Two Paths LLC (як у базі)
Витяг з реєстру юридичних осіб штату Делавер (США) на фірму Two Paths LLC (як у базі)

Саме ця фірма, відповідно до контракту з американськими лобістами, має від імені Тимошенко сплачувати десятки тисяч щомісяця за надання українському політику "лобістських" послуг.

Юристи кажуть, якщо це гроші самої Юлії Тимошенко – то вона має вказати ці витрати у своїй щорічній електронній декларації за підсумками 2018 року і пояснити їх походження.

Читайте також: Чому зросли рейтинги в "Батьківщини" і знизилися в БПП: версія політолога

"Якщо суб’єкт декларування за ці послуги заплатив сам власні гроші – ці витрати повинні бути в наступній щорічній декларації. І суб’єкт повинен пояснити джерела походження цих коштів, бо, якщо відмовиться пояснити, – це, власне, є злочином – незаконним збагаченням. Джерела цих коштів мають бути показано в декларації. Вони не можуть просто впасти з неба", – зазначила юристка ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан.

У разі, якщо гроші за лобістські послуги, надані Тимошенко сплачує стороння фізична чи юридична особа, – це трактується законом як подарунок, який має бути зображено в декларації протягом 10 днів з моменту отримання цих послуг, каже юристка. При цьому у правоохоронців можуть виникнути питання, на підставі чого хтось зробив такий коштовний подарунок політику:

Якщо суб'єкт владних повноважень використав такі повноваження чи свій статус для сприяння зацікавленим особам у реалізації їх інтересів та за це отримав подарунок у вигляді оплати лобістських послуг – то це ніщо інше як отримання неправомірної вигоди,
– запевнила Олена Щербан.

Раніше американське видання The Hill повідомило, що Юлія Тимошенко у підготовці до президентських виборів найняла американських лобістів, які працювали на кампанію Дональда Трампа. Контракт триватиме з лютого по серпень 2018 року. Передбачена також можливість його продовження. Очільник лобістської компанії Беррі Беннетт, який працював старшим радником кампанії Дональда Трампа, повідомив американським журналістам, що працюватиме "лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів" до США.

До слова, колишній віце-прем'єр Олег Рибачук заявив, що Юлія Тимошенко має прямий зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним і він неодноразово наголошував про їхню плідну співпрацю.

Теги: Новини України Гроші Верховна Рада Новини США Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Жадан чи Андрухович? Вгадайте автора сучукрліту за 2 рядками
сьогодні, 11:01 Жадан чи Андрухович? Вгадайте автора сучукрліту за 2 рядками
77
Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
сьогодні, 09:55 Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
Настя Сукач 1350
Тимошенко відмовилася відповідати, звідки у неї гроші на лобістів США
сьогодні, 10:25 Тимошенко відмовилася відповідати, звідки у неї гроші на лобістів США
482
13-річна дівчина влаштувала стрілянину по школярах у Росії
сьогодні, 10:20 13-річна дівчина влаштувала стрілянину по школярах у Росії
1292
Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
сьогодні, 08:41 Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
Олекса Коба 830
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук