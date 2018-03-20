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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Чому зросли рейтинги в "Батьківщини" і знизилися в БПП: версія політолога

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Почалися соціологічні маніпуляції?
Почалися соціологічні маніпуляції? / 24 Канал

Зростання рейтингів "Батьківщини" і падіння у "Блоку Петра Порошенка", про що свідчать результати соцопитування, можуть бути маніпуляцією. Але головне в цьому опитуванні – 40% респондентів не визначилися з вибором.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Про те, що опитування може бути маніпулятивним, за словами експерта, свідчить той момент, що соціологи не включили в президентський рейтинг Вакарчука, оскільки він заявив, що не балотуватиметься. При цьому в опитуванні є Гройсман, який так само багато разів говорив, що не піде на вибори президента.

Головне в цьому опитуванні – 40% респондентів не визначилися зі своїм вибором. Соціологія не є репрезентативною. Це свідчить про те, що дане соцопитування нікчемне. Навіть якщо проведене без маніпуляцій. Тому що це означає, що безпосередньо на виборах результат може бути будь-яким. На виборах завжди йде боротьба за голоси тих, хто не визначився,
– наголошує Леонов.

Крім того, експерт вважає, що не треба надто радіти опозиційним партіям, які увійшли в першу трійку лідерів симпатій. Леонов зазначає: в часи президента Ющенка, коли падали рейтинги в провладних сил, то паралельно зростали в опозиційних – у Партії регіонів і "Батьківщини". Але зараз такої тенденції немає. Ті, хто розчаровується в тій чи іншій партії, просто відходять убік. Тобто, якщо ці виборці відійшли від партій влади, то не приєдналися автоматично до нинішньої опозиції.

Водночас, за його словами, падіння БПП несподіване так само, як і зростання "Батьківщини". Адже попередні соцопитування показували не дуже високі результати "Батьківщини". Тому хотілося б зрозуміти, в чому справа.

Ця нова електоральна картина може загострити відносини в опозиційному таборі, і на президентських виборах вони точно не висунуть єдиного кандидата. До того ж, немає жодного джокера. Багато українців не визначилися, і поява нової фігури може просто перевернути ситуацію як на президентському, так і партійному полі,
– підкреслив Олександр Леонов.

Нагадаємо, згідно опитування КМІС, якщо б наприкінці лютого 2018 відбулись вибори до парламенту, то у ВР пройшли б представники восьми політичних сил, серед яких лідирує Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". За даними опитування Київським міжнародним інститутом соціології, ВО "Батьківщина" підтримує 22,5% серед тих, хто збирається голосувати. Друге місце за кількістю голосів посідає Радикальна партія Олега Ляшка – 13,7% опитаних, а замикає трійку лідерів "Опозиційний блок" з 12,4%.

Четверте місце у партії "За життя" – 10,3%, п'яте посідає "Громадянська позиція" – 9,4%. "Блок Петра Порошенка" аж на шостому місці і має підтримки лише 6,6%. Сьома "Самопоміч" – 6% і восьма партія, яка може потрапити до парламенту – ВО "Свобода" з 5,8%.

Якби вибори Президента України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше голосів отримала б Юлія Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі йдуть – Олег Ляшко (15,5%), Анатолій Гриценко (12,5%), Петро Порошенко (9,8%), Юрій Бойко (9,7%) і Вадим Рабінович (9,5%).

Теги: Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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