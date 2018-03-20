Почему выросли рейтинги у "Батькивщины" и снизились у БПП: версия политолога

Рост рейтингов "Батькивщины" и падение у "Блока Петра Порошенко", о чем свидетельствуют результаты соцопроса, могут быть манипуляцией. Но главное в этом опросе – 40% респондентов не определились с выбором.

Такое мнение сайту "24" высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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О том, что опрос может быть манипулятивным, по словам эксперта, свидетельствует тот момент, что социологи не включили в президентский рейтинг Вакарчука, поскольку он заявил, что не будет баллотироваться. При этом в опросе есть Гройсман, который так же много раз говорил, что не пойдет на выборы президента.

Главное в этом опросе – 40% респондентов не определились со своим выбором. Социология не является репрезентативной. Это свидетельствует о том, что данный соцопрос ничего не значит. Даже если произведен без манипуляций. Потому что это означает, что непосредственно на выборах результат может быть любым. На выборах всегда идет борьба за голоса тех, кто не определился,

– отмечает Леонов.

Кроме того, эксперт считает, что не надо слишком радоваться оппозиционным партиям, вошедшим в первую тройку лидеров симпатий. Леонов отмечает: во времена президента Ющенко, когда падали рейтинги у провластных сил, параллельно росли у оппозиционных – "Партии регионов" и "Батькивщины". Но сейчас такой тенденции нет. Те, кто разочаровывается в той или иной партии, просто отходят в сторону. То есть, если эти избиратели отошли от партий власти, это не значит что присоединились автоматически к нынешней оппозиции.

Однако, по его словам, падение БПП неожиданно так же, как и рост "Батькивщины". Ведь предыдущие соцопросы показывали не очень высокие результаты "Батькивщины". Поэтому хотелось бы понять, в чем дело.

Эта новая электоральная картина может обострить отношения в оппозиционном лагере, и на президентских выборах они точно не выдвинут единого кандидата. К тому же, нет ни одного джокера. Многие украинцы не определились, и появление новой фигуры может просто перевернуть ситуацию как на президентском, так и партийном поле,

– подчеркнул Александр Леонов.

Напомним, согласно опросу КМИС, если бы в конце февраля 2018 состоялись выборы в парламент, то в ВР прошли бы представители восьми политических сил, среди которых лидирует Всеукраинское объединение "Батькивщина". По данным опроса Киевского международного института социологии, ВО "Батькивщина" поддерживает 22,5% среди тех, кто собирается голосовать. Второе место по количеству голосов занимает Радикальная партия Олега Ляшко – 13,7% опрошенных, а замыкает тройку лидеров "Оппозиционный блок" с 12,4%.

Четвертое место у партии "За жизнь" – 10,3%, пятое занимает "Гражданская позиция" – 9,4%. "Блок Петра Порошенко" аж на шестом месте и имеет поддержку лишь 6,6%. Седьмая "Самопомич" – 6% и восьмая партия, которая может попасть в парламент – ВО "Свобода" с 5,8%.

Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко (24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут Олег Ляшко (15,5%), Анатолий Гриценко (12,5%), Петр Порошенко (9,8%), Юрий Бойко (9,7%) и Вадим Рабинович (9,5%).