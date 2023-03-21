Такое решение Кабмин принял на заседании во вторник, 21 марта. Как отметили в самом концерне, это отправная точка превращения "Укроборонпрома" в современную высокотехнологичную оборонную компанию.

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Что даст корпоратизация "Укроборонпрома"

Как отметил генеральный директор концерна Юрий Гусев, такое решение открывает новые возможности для развития оборонно-промышленного комплекса Украины, что будет только приближать победу. Речь, в частности, о:

трансфере технологий,

внедрении стандартов ОЭСР и НАТО,

привлечении инвестиций,

ремонте, обслуживании и создании новых видов вооружения и военной техники

Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась долгое время еще до начала полномасштабного вторжения России. Украина стремится построить один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире,

– подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в настоящее время внедряется эффективная модель управления для нового предприятия и создаются условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции.

"Соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", – подчеркнул Шмыгаль.

Процесс реформирования запустили давно

Отметим, что процесс реформирования предприятий ОПК начался в 2021 году. Тогда 1 октября Владимир Зеленский подписал Закон №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

По состоянию на март 2023 года 27 предприятий-участников "Укроборонпрома" уже превращены из государственных и казенных в хозяйственные общества, а еще 29 – в процессе преобразования.

В целом, внедрение корпоративной формы управления является наилучшей мировой практикой, которая ограничивает сектор государственного ОПК от коррупционных рисков и прямого политического влияния, поскольку компания становится полностью подотчетна акционеру-государству, открыта для инвесторов и прогнозирована для партнеров,

– подчеркнули в "Укроборонпроме".

При этом процесс преобразования концерна и его предприятий не влияет на производство вооружения и военной техники для нужд Сил безопасности и обороны Украины.