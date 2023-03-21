Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 21 березня. Як зазначили у самому концерні, це – відправна точка перетворення "Укроборонпрому" на сучасну високотехнологічну оборонну компанію.

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Що дасть корпоратизація "Укроборонпрому"

Як зазначив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, таке рішення відкриває нові можливості для розвитку оборонно-промислового комплексу України, що лише наближатиме перемогу. Мовиться, зокрема, про:

трансфер технологій,

впровадження стандартів ОЕСР та НАТО,

залучення інвестицій,

ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки.

Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі,

– підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, наразі запроваджується ефективна модель управління для нового підприємства та створюються умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції.

"Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами", – наголосив Шмигаль.

Процес реформування запустили давно

Зазначимо, що процес реформування підприємств ОПК розпочався ще у 2021 році. Тоді 1 жовтня Володимир Зеленський підписав Закон №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Станом на березень 2023 року 27 підприємств-учасників "Укроборонпрому" вже перетворені із державних та/чи казенних на господарські товариства, а ще 29 – у процесі перетворення.

Загалом впровадження корпоративної форми управління є найкращою світовою практикою, яка убезпечує сектор державного ОПК від корупційних ризиків та прямого політичного впливу, бо компанія стає повністю підзвітна акціонеру-державі, відкрита для інвесторів та прогнозована для партнерів,

– підкреслили в "Укроборонпромі".

При цьому процес перетворення концерну та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.