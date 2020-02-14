Государственный "Укрэксимбанк" отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда гривен: детали

Про це мовиться у рішенні №910/7149/17 на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

До теми: Ахметов не платитиме 760 млн доларів за "Укртелеком": олігарх домовився з ексвласником

У межах цього спору суд ще в 2017 році арештував 92,79% акцій "Укртелекому", які належать компанії Ахметова "ЕСУ";

У березні 2017 року "ЕСУ" мало погасити облігації на суму 4,6 мільярда гривень, однак не зробила цього (тобто допустила дефолт);

Найбільші держателі цих паперів – "Ощадбанк" та "Укрексімбанк". У портфелі кожного з цих держбанків були облігації на суму близько 2 мільярдів гривень. Перевипуск цих паперів сприяв процесу приватизації "Укртелекому" та переходу компанії під контроль Ахметова;

У 2015 році "Укртелеком" приєднався до переговорів "ЕСУ" з "Ощадбанком" і "Укрексімбанком" щодо боргу його власника. Тоді "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у них облігації "ЕСУ" загалом на 2 мільярди гривень (по мільярду у кожного з держбанків) та сплатити відсотки у строк не пізніше 15 березня 2017 року. У заставу держбанкам були передані акції "Укртелекому". Планувалося, що погашення боргів відбудеться за рахунок коштів від продажу 3G-оператора "Тримоб" для "МТС Україна", але ця угода зірвалася через незгоду Фонду держмайна на її проведення;