Державний "Укрексімбанк" відсудив у компанії Ахметова 2,7 мільярда гривень: деталі
Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" Ріната Ахметова заплатити державному "Укрексімбанку" 2,7 мільярда гривень. у справі "Укртелекому" щодо прострочених облігацій. Це заборгованість компанії олігарха за облігаціями, що були випущені у 2013 році та мали бути погашені ще у березні 2017 року.
Про це мовиться у рішенні №910/7149/17 на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
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Що відомо про суть справи
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У межах цього спору суд ще в 2017 році арештував 92,79% акцій "Укртелекому", які належать компанії Ахметова "ЕСУ";
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У березні 2017 року "ЕСУ" мало погасити облігації на суму 4,6 мільярда гривень, однак не зробила цього (тобто допустила дефолт);
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Найбільші держателі цих паперів – "Ощадбанк" та "Укрексімбанк". У портфелі кожного з цих держбанків були облігації на суму близько 2 мільярдів гривень. Перевипуск цих паперів сприяв процесу приватизації "Укртелекому" та переходу компанії під контроль Ахметова;
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У 2015 році "Укртелеком" приєднався до переговорів "ЕСУ" з "Ощадбанком" і "Укрексімбанком" щодо боргу його власника. Тоді "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у них облігації "ЕСУ" загалом на 2 мільярди гривень (по мільярду у кожного з держбанків) та сплатити відсотки у строк не пізніше 15 березня 2017 року. У заставу держбанкам були передані акції "Укртелекому". Планувалося, що погашення боргів відбудеться за рахунок коштів від продажу 3G-оператора "Тримоб" для "МТС Україна", але ця угода зірвалася через незгоду Фонду держмайна на її проведення;
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У грудні 2019 року "Ощадбанк" відкликав позов до "Укртелекому" на 1,1 мільярда гривень та повідомив про досягнення домовленості з компанією про поетапне та повне погашення заборгованості.
Що відомо про "Укртелеком"?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Станом на зараз значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.
Фонд держмайна у 2011 році на конкурсній основі продав 92,79% акцій "Укртелекому" філії австрійської EPIC – ТОВ "ЕСУ" – за 10 мільярдів 575 мільйонів 100 тисяч гривень. А у 2013 році "ЕСУ" придбала група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.