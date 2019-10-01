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      Ахметов не платитиме 760 млн доларів за "Укртелеком": олігарх домовився з ексвласником

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      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / 24 канал

      Компанія олігарха Ріната Ахметова SCM і кіпрська Raga підписали мирову угоду щодо продажу "Укртелекому". Суперечка тривала з 2013 року.

      В компанії Ахметова наголосили, що в рамках домовленості будуть припинені усі судові та інші процеси між Raga і SCM, а також їх афілійованими особами.

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      Умови угоди наразі невідомі. Відзначимо, що власником кіпрської компанії Raga Establishment Limited є колишній український банкір Денис Горбуненко.

      Що відомо про "Укртелеком"?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Станом на зараз значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.

      Фонд держмайна у 2011 році на конкурсній основі продав 92,79% акцій "Укртелекому" філії австрійської EPIC – ТОВ "ЕСУ" – за 10 мільярдів 575 мільйонів 100 тисяч гривень. А у 2013 році "ЕСУ" придбала група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.

      Що не так із продажем "Укртелекому"?

      Згідно з судовими матеріалами, які у 2018 році опублікували журналісти, у 2012 році компанія Epic почала переговори про продаж "Укртелекому" компанії Ахметова. Відповідно до заяв СКМ, переговори почалися на вимогу експрезидента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в "Укртелекомі".

      Представники Ахметова у суді заявили, що 100% власником "Укртелекому" був Дмитро Фірташ. В компанії Raga зі свого боку відповіли, що власником акцій, у тому числі і на момент переговорів з СКМ, був Денис Горбуненко, а Фірташ був лише кредитором.

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      У 2013 році угода вартістю 860 мільйонів доларів відбулася. СКМ заплатив 100 мільйонів доларів, але згодом оплату призупинили. За версією відповідача, СКМ тільки після покупки вдалося провести аудит "Укртелекому". З'ясувалося, що попередній власник нібито не виконував своїх інвестиційних зобов'язань перед державою. Компанія впродовж п'яти років після приватизації повинна була вкласти в актив 450 мільйонів доларів інвестицій, а також побудувати і передати в державну мережу спецзв'язку. Крім того, в корпорації з'ясували, що приватизацію провели незаконно, без розкриття реальних бенефіціарів.

      Тому СКМ вирішила не платити Raga наступні транші за угодою і висунула зустрічні вимоги – розірвати договір про покупку і повернути перший транш за "Укртелеком".

      У зв'язку з цим почався розгляд, у рамках якого в 2017 році Лондонський арбітраж зобов'язав Ахметова виплатити пов'язаній з Фірташем компанії $760 млн за "Укртелеком".

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      Теги: Новини України Рінат Ахметов Дмитро Фірташ Укртелеком Приватизація
      Джерело: 24 канал
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