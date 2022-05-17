Зеленский отметил еще 201 военного ВСУ

О присвоении наград президент рассказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 82-го дня полномасштабной войны с Россией.

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"Подписал указ о награждении наших Героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины", – сказал Владимир Зеленский.

В частности, звание "Героя Украины" присвоено:

старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы – командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады,

подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу – командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации (посмертно).

Вечная слава каждому и каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!,

– подытожил свое обращение Зеленский.

Президент рассказал о ситуации в Мариуполе

В вечернем обращении президент задел и одну из самых болезненных тем для нашего народа сегодня – ситуацию в Мариуполе. По его словам, благодаря действиям ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что защитникам Мариуполя удастся сохранить жизнь. Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиально вернуть своих героев живыми.

"Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", – отметил украинский лидер.

Последние новости о защитниках Мариуполя

Как сказал президент, 16 мая началась операция по спасению украинских военных в Мариуполе. Так, Генштаб сообщил, что 53 тяжелораненых военнослужащих удалось эвакуировать с "Азовстали" в медицинское учреждение во временно оккупированном Новоазовске.

Еще 211 военных через гумкоридор перевезли в Оленевку. Она также временно подконтрольна российским захватчикам, однако дальше защитников Мариуполя должны вернуть на контролирующие ВСУ территории через процедуру обмена.

Украина будет продолжать эвакуацию заблокированных на "Азовстали" людей. Все они смело боролись с врагом и героически продолжают это делать. Среди них есть представители отдельного отряда спецназначения "Азов", 12-й бригады Нацгвардии Украины, 36-й отдельной бригады морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и тероборона Мариуполя.

В Генштабе подчеркнули, что, удерживая позиции на "Азовстали", украинские защитники не позволили оккупантам перебросить на другие направления группировки численностью до 17 батальонных тактических групп. А это около 20 тысяч личного состава врага.

Вечернее обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео