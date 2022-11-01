В комментарии по предложению НЭК "Укрэнерго" повысить в 2023 году тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на 84% и 234% он отметил, что Кабмин не предоставил расчетов, которые показали последствия введения новых тарифов для промышленности.

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"Обсуждать любое повышение тарифов можно только после того, когда появятся расчеты его влияния на экономику. К сожалению, Правительство ни в прошлом, ни сейчас не предоставило расчетов, из которых можно было бы понять, выиграет ли государство или проиграет от этого повышения", – отметил Дмитрий Кисилевский на рабочем совещании Федерации работодателей Украины по повышению тарифов на электроэнергию.

По его словам, рост цен на свет приведет к тому, что базовые отрасли промышленности станут платить меньше налогов из-за уменьшения объемов производства.

Можно ли компенсировать потерю налогов, которые перестанет платить промышленность из-за дополнительной нагрузки от поднятия тарифов, за счет увеличения поступлений платежей, которые получит государственная компания "Укрэнерго", невозможно оценить без соответствующих расчетов. И, в конце концов, государство может проиграть от повышения тарифов, – считает политик.

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В то же время нардеп Муса Магомедов, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, призвал считать баланс интересов всех игроков внутри экономики и государства.

Сейчас мы все в одной лодке, но, не учитывая интересы друг друга, мы все пойдем ко дну. Обязательно нужно сделать подсчеты влияния на экономику, – отметил он.

Политик добавил, что энергетики обосновывают повышение тарифа тем, что есть потребности на ремонты и восстановление оборудования после ракетных ударов России. Тем не менее, международные партнеры Украины могут предоставлять средства на такие цели.

"Не сомневаюсь, что в текущей ситуации мы можем рассчитывать на финансовую помощь от международных партнеров. Поэтому не нужно расшатывать нашу лодку, нельзя допускать государственные ошибки", – констатировал нардеп.