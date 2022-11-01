У коментарі щодо пропозиції НЕК "Укренерго" підвищити у 2023 році тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію на 84% та 234% він зазначив, що Кабмін не надав розрахунків, які б показали наслідки введення нових тарифів для промисловості.

До теми Українські промисловці – проти будь-якого підвищення тарифів на електроенергію

"Обговорювати будь-яке підвищення тарифів можна лише після того, коли з’являться розрахунки його впливу на економіку. На жаль, Уряд ні в минулому, ні зараз не надав розрахунків, з яких можна було б зрозуміти, чи держава виграє, чи програє від цього підвищення", – зазначив Дмитро Кисилевський на робочій нараді Федерації роботодавців України щодо підвищення тарифів на електроенергію.

За його словами, зростання цін на світло призведе до того, що базові галузі промисловості стануть платити менше податків через зменшення обсягів виробництва.

А чи можна компенсувати втрату податків, які перестане платити промисловість через додаткове навантаження від підняття тарифів, за рахунок збільшення надходжень платежів, які отримає державна компанія "Укренерго", неможливо оцінити без відповідних розрахунків. І врешті-решт держава може програти від підвищення тарифів, – вважає політик.

Які інші нардепи прокоментували ситуацію з тарифами

Водночас нардеп Муса Магомедов, який є членом Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, закликав раховувати баланс інтересів усіх гравців усередині економіки та держави.

Зараз ми усі в одному човні, але, не враховуючи інтереси один одного, ми всі підемо на дно. Обов'язково потрібно зробити підрахунки щодо впливу на економіку, – зауважив він.

Політик додав, що енергетики обґрунтовують підняття тарифу тим, що є потреби на ремонти та відновлення обладнання після ракетних ударів Росії. Проте міжнародні партнери України можуть надавати кошти на такі цілі.

"Не маю сумніву, що у поточній ситуації ми можемо розраховувати на фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Тому не потрібно розхитувати наш човен, не можна припускатися державницьких помилок", – констатував нардеп.