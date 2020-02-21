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      Государство не оставит ни одного украинца в беде, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Владимир Зеленский отметил, что государство не оставит без помощи ни одного украинца, попавшего в беду. Это касается не только людей, оказавшихся в эпицентре коронавируса в Китае, но и политзаключенных и содержащихся в тюрьмах оккупантов.

      Это Зеленский подчеркнул во время обращения к украинцам из-за столкновений под Новыми Санжарами.

      Важно: Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах

      Он поблагодарил большую часть украинского общества за поддержку и готовность помочь всем эвакуированным из Уханя людям.

      Также украинский президент отметил, что государство не оставит в беде ни одного своего гражданина.

      Я хочу, чтобы все осознали – мы меняем отношение государства к гражданину. Каждый украинец должен четко знать – мое государство меня не оставит. И неважно кто я – пленник моряк, политический заключенный, активист, попавший в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой другой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса. Я украинец, а следовательно мое государство меня не оставит,
      – подчеркнул Зеленский.

      Интересно: Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский пригрозил титушками из-за протестов в Новых Санжарах

      Президент отметил, что все эвакуированные из Китая люди здоровы и не имеют признаков коронавируса.

      Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные, нормальные люди прошли обследование и были допущены на самолет. И они точно ждали другого приема на своей, как им казалось, родной земле,
      – сказал он.

      Поэтому Зеленский отметил, что все провокаторы, заказчики и организаторы протестов и столкновений в Новых Санжарах будут наказаны.

      Обращение Зеленского в украинцам из-за ситуации в Новых Санжарах: видео

      Важно! Ни в одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.

      Главное о столкновениях в Новых Санжарах

      • Несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вечером 19 февраля вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась и туда приехали полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили, а мужчину, который бросал камни в автобус, – оставили под стражей.


      ​Побитый автобус, в котором ехали эвакуированные из Китая украинцы

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Украинцы в плену РФ столкновения Здоровье Новости Украины Новые Санжары Владимир Зеленский Новости политики
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