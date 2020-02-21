Держава не залишить жодного українця в біді, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава не залишить без допомоги жодного українця, який потрапив у біду. Це стосується не тільки людей, що опинились в епіцентрі корононавірусу в Китаї, а й політв'язнів та утримуваних у в'язницях окупантів.

На цьому Зеленський наголосив під час звернення до українців через сутички під Новими Санжарами.

Важливо: Ми стадо, чи ми нація, – звернення Володимира Зеленського через сутички в Нових Санжарах

Глава держави подякував більшій частині українського суспільства за підтримку та готовність допомогти усім евакуйованим з Уханя людям. Він відзначив, що держава не залишить у біді жодного свого громадянина.

"Я хочу, щоб всі усвідомили – ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець має чітко знати – моя держава мене не залишить. І неважливо хто я – полонений моряк, політичний в'язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилась в епіцентрі нового вірусу. Я українець, а отже моя держава мене не залишить", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що кожен українець є незамінним. Також він наголосив, що усі евакуйовані з Китаю є здоровими і без ознак коронавірусу.

"Не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні, нормальні люди пройшли обстеження і були допущені на літак. І вони точно чекали на інший прийом на своїй, як їм здавалось, рідній землі", – сказав президент.

Тому Зеленський наголосив, що усі провокатори, замовники та організатори протестів і сутичок у Нових Санжарах будуть покарані.

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