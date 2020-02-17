Государство продаст 3 порта из-за убыточности: детали

Сразу 3 государственных порта – "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский" – приватизируют за их убыточности. Они не зарабатывали достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

Пока не известно, кто из частных инвесторов может быть заинтересован в портах, сообщили в пресс-служба Фонда госимущества.

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Также в ведомстве отметили, что решение по двух портах приняли еще в декабре 2018 года. По порту "Белгород-Днестровский" Министерство инфраструктуры и Фонд госимущества готовят необходимую для приватизации документацию.

Государство продаст 3 порта из-за убыточности / Инфографика Фонда госимущества

Какие ещё предприятия хотели приватизировать в Украине:

Одно из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго" хотят продать иностранным инвесторам уже через год или два. Его приватизацию через суд дважды пытался заблокировать бывший "смотрящий" Виталий Кропачев.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагал разделить "Укрзализныцю" на 3 части, 2 из которых приватизировать. "Укрзализныця" прогнозировала, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен, если не начать реформировать отрасль.

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