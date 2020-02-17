15:08
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ СЛУГА НАРОДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ СЛУГА НАРОДА

      Государство продаст 3 порта из-за убыточности: детали

      0 Читати новину українською
      Государство продаст 3 порта из-за убыточности / limanpravda.com

      Сразу 3 государственных порта – "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский" – приватизируют за их убыточности. Они не зарабатывали достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

      Пока не известно, кто из частных инвесторов может быть заинтересован в портах, сообщили в пресс-служба Фонда госимущества.

      Важно! Злоумышленники за 5 миллионов долларов попытались подкупить председателя Фонда госимущества

      Также в ведомстве отметили, что решение по двух портах приняли еще в декабре 2018 года. По порту "Белгород-Днестровский" Министерство инфраструктуры и Фонд госимущества готовят необходимую для приватизации документацию.

      Государство продаст 3 порта из-за убыточности / Инфографика Фонда госимущества

      Какие ещё предприятия хотели приватизировать в Украине:

      • Одно из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго" хотят продать иностранным инвесторам уже через год или два. Его приватизацию через суд дважды пытался заблокировать бывший "смотрящий" Виталий Кропачев.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагал разделить "Укрзализныцю" на 3 части, 2 из которых приватизировать. "Укрзализныця" прогнозировала, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен, если не начать реформировать отрасль.

      К теме: Фонд госимущества уже готовит более 300 госпредприятий к приватизации

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      57033
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Водный транспорт Фонд госимущества Украины Министерство инфраструктуры Железная дорога Укрзализниця Алексей Гончарук Приватизация Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Восстановили проект Януковича? Зачем Украине проводить Олимпиаду совместно с Беларусью
      Сергій Фурса 244
      сегодня , 14:19 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Ірина Буртик 1160
      сегодня , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      177
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      53
      сегодня , 14:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська 1150
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук