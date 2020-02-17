15:09
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ СЛУГА НАРОДУ

      Держава продасть 3 порти через збитковість: деталі

      57 Читать новость на русском
      Держава продасть 3 порти через збитковість / limanpravda.com

      Одразу 3 державних порти – "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" та "Білгород-Дністровський" – приватизують через їхню збитковість. Вони не заробляли достатньо грошей навіть для того, аби виплатити зарплати своїм працівникам.

      Наразі не відомо, хто з приватних інвесторів може бути зацікавленим у портах, повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.

      Важливо! Зловмисники за 5 мільйонів доларів спробували підкупити голову Фонду держмайна

      Також у відомстві зазначили, що рішення по двох портах ухвалили ще у грудні 2018 року. Щодо порту "Білгород-Дністровський", то Міністерство інфраструктури та Фонд держмайна готують потрібну для приватизації документацію. 


      Держава продасть 3 порти через збитковість / Інфографіка Фонду держмайна

      Які ще підприємства хотіли приватизувати в Україні:

      • Одне з найбільших енергетичних компаній України "Центренерго" хочуть продати іноземним інвесторам вже за рік чи два. Його приватизацію через суд двічі намагався заблокувати колишній "смотрящий" Віталій Кропачов. 
      • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пропонував розділити Укрзалізницю на 3 частини, 2 з яких приватизувати. Укрзалізниця прогнозувала, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень, якщо не почати реформувати галузь.

      До теми: Фонд держмайна уже готує понад 300 держпідприємств до приватизації

       

      В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме сильний вітер
      сьогодні
      60149
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Водний транспорт Фонд держмайна України Міністерство інфраструктури Залізниця Укрзалізниця Олексій Гончарук Приватизація Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Олімпіада в Україні: кому вигідно відновити проєкт Януковича
      Сергій Фурса 1107
      сьогодні , 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська 2380
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      777
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      217
      сьогодні , 13:42 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 2477
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук