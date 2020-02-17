Держава продасть 3 порти через збитковість: деталі
Одразу 3 державних порти – "Усть-Дунайськ", "Скадовськ" та "Білгород-Дністровський" – приватизують через їхню збитковість. Вони не заробляли достатньо грошей навіть для того, аби виплатити зарплати своїм працівникам.
Наразі не відомо, хто з приватних інвесторів може бути зацікавленим у портах, повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.
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Також у відомстві зазначили, що рішення по двох портах ухвалили ще у грудні 2018 року. Щодо порту "Білгород-Дністровський", то Міністерство інфраструктури та Фонд держмайна готують потрібну для приватизації документацію.
Держава продасть 3 порти через збитковість / Інфографіка Фонду держмайна
Які ще підприємства хотіли приватизувати в Україні:
- Одне з найбільших енергетичних компаній України "Центренерго" хочуть продати іноземним інвесторам вже за рік чи два. Його приватизацію через суд двічі намагався заблокувати колишній "смотрящий" Віталій Кропачов.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пропонував розділити Укрзалізницю на 3 частини, 2 з яких приватизувати. Укрзалізниця прогнозувала, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень, якщо не почати реформувати галузь.
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