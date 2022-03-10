Готов к новой встрече и такому формату переговоров, чтобы остановить войну в Украине – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представителем РФ Сергеем Лавровым при посредничестве МИД Турции. Украинский дипломат подчеркнул, что готов к таким встречам ради мира в нашем государстве.

Кулеба во время брифинга подчеркнул, что нельзя остановить войну, если страна, совершившая нападение, не хочет этого делать, сообщает 24 канал.

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Он добавил, что Украина не сдалась, не сдается, и не сдастся.

Мы готовы к дипломатии, ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать наших людей от российской агрессии,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Министр МИД Украины надеется, что формат, который состоялся 10 марта, будет продолжен.

"Я готов к тому, если российская сторона согласится на предметный серьезный разговор, а не повторение распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине", – ответил Кулеба.

По его словам, все, что нужно сегодня – это разговор без клише.

Когда РФ будет готова к такому разговору, я тоже буду готов. Мы сделаем все для мира и спасения жизни наших граждан,

– подытожил Кулеба.

К слову, на переговорах 10 марта Дмитрий Кулеба поговорил с представителем государства-агрессора о нападении России, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах путинскими войсками гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в частности, дети.

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