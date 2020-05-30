"Никополь", который вместе с катером "Бердянск" и буксиром "Яны Капу" побывал в русском плену, отремонтировали. Катер прошел проверку и отправился на военную службу 29 мая 2020 года.

Що відомо про ремонт катера "Нікополь"

"Нікополь" лагодили на Миколаївському суднобудівному заводі. Фахівцям вдалось відновити боєздатність малого броньованого артилерійського катера, інформують у пресслужбі Укроборонпрому.

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Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершені, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань,

– повідомив директор підприємства Валерій Калашников.



"Нікополь" покидає акваторію заводу / Фото пресслужби Укроборонпрому

Зверніть увагу! Буксир ВМСУ "Яни Капу" уже повернувся на військово-морську базу "Південь". "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові. "Бердянськ" відправили на ремонт до Миколаєва.

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