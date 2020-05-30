Готовий до служби: захоплений Росією катер "Нікополь" відремонтували – фото
"Нікополь", який разом з катером "Бердянськ" та буксиром "Яни Капу" побував у російському полоні, відремонтували. Катер пройшов перевірку і вирушив на військову службу 29 травня 2020 року.
Що відомо про ремонт катера "Нікополь"
"Нікополь" лагодили на Миколаївському суднобудівному заводі. Фахівцям вдалось відновити боєздатність малого броньованого артилерійського катера, інформують у пресслужбі Укроборонпрому.
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Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершені, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань,
– повідомив директор підприємства Валерій Калашников.
"Нікополь" покидає акваторію заводу / Фото пресслужби Укроборонпрому
Зверніть увагу! Буксир ВМСУ "Яни Капу" уже повернувся на військово-морську базу "Південь". "Яни Капу" був не такий пошкоджений, тож його відремонтували самі моряки в Очакові. "Бердянськ" відправили на ремонт до Миколаєва.
Коротко про захоплення суден у листопаді 2018 року
- 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
- Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків, згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
- На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
- Судна повернули лише через місяць – у листопаді 2019 року. Росіяни зняли з них усе цінне.