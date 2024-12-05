Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко в телеграме.

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Россия рассматривает сценарий продолжения войны как базовый

Коваленко отметил, что на тренировочных полигонах оккупанты отрабатывают форсирование Днепра. Учитывая вливания в российский ВПК и попытки агрессора наращивать состав вооруженных сил, руководитель ЦПД пока не видит сигнала готовности Путина прекратить войну.

Пока что все действия россиян свидетельствуют о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников даже несмотря на большие выплаты. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но наоборот,

— подчеркнул лейтенант.

Добавил, сейчас враг ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками военно-промышленного комплекса, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил. Кстати, согласно социологии, решение непопулярное даже для России.

Но учитывая, что Путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, складывается впечатление, что Кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатично в "паузу" для восстановления сил,

— подчеркнул Андрей Коваленко.

В то же время руководитель ЦПД отметил, на этом фоне позиция Украины очень четкая, — мир через силу. Добавил, жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами.