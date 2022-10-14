Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне массированными ракетными ударами хотели посеять отчаяние, но украинское общество, наоборот, думает, как и чем кому помочь.

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"Так же и по оружию – из-за ракетного террора России, мы еще быстрее получим то оружие, о котором давно просим наших партнеров", – говорит Мусиенко.

Дальнобойные системы дальностью в 300-700 километров, дали бы нам возможность создания "защитной полосы". Так, часть ракет мы не можем доставать, потому что до Каспийского моря далеко,

– отмечает Мусиенко.

Подробнее о мощном вооруженном усилении Украины: смотрите видео

Что касается аэродрома в условной Курской области – такая цель была бы вполне достижима для нас. В таких условиях россияне просто не смогут держать свою авиацию вблизи наших границ.

Готовы ли западные партнеры поставлять дальнобойные ракеты

"У нас есть ряд очень серьезных аргументов, Украина подготовилась к дискуссии", – говорит специалист. Мы предлагаем США совместно отслеживать и определять цели для поражения, чтобы ни у кого не было сомнений, что мы используем такие ракеты по назначению.