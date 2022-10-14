Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни масованими ракетними ударами хотіли посіяти розпач, але українське суспільство навпаки думає, як і чим кому допомогти.

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"Так само і щодо зброї – через ракетний терор Росії, ми ще швидше отримаємо ту зброю, про яку давно просимо у наших партнерів", – каже Мусієнко.

Далекобійні системи дальністю у 300-700 кілометрів, дали б нам можливості створення "захисної смуги". Так, частину ракет ми не можемо діставати, бо до Каспійського моря далеко,

– зазначає Мусієнко.

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Щодо аеродрому в умовній Курській області – така ціль була б цілком досяжною для нас. За таким умов, росіяни просто не зможуть тримати свою авіацію поблизу наших кордонів.

Чи готові західні партнери поставляти далекобійні ракети

"У нас є ряд дуже серйозних аргументів, Україна підготувалася до дискусії", – каже фахівець. Ми пропонуємо США спільно відстежувати та визначати цілі для ураження, аби ні у кого не було сумнівів, що ми використовуємо такі ракети за призначенням.