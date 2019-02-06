Готов "сажать" политических партнеров", – глава ГБР Роман Труба

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба пообещал одинаковое отношение ко всем политикам и чиновникам, находящимся в подследственности бюро.

Об этом шла речь в совместном проекте Bihus.Info и 24 канала "Вон оно как".

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На уточнение, готов ли привлекать к ответственности народных депутатов Глеба Загория и Александра Третьякова, которых в СМИ называют его товарищами, ответил утвердительно.

Принцип, который я исповедую и который необходимо соблюдать, – это принцип, что перед законом все равны. Если во время досудебного расследования будет установлено, что в действиях того или иного лица имеется состав правонарушения уголовно наказуемого, и есть доказательства этого, необходимо объявлять подозрение и направлять такое уголовное производство в суд. Исключений не должно быть и не может быть. Их не будет,

– заверил Роман Труба.

На вопрос ведущих, получат ли наказание нардепы от "БПП" Глеб Загорий и Александр Третьяков, если расследование выявит их преступления, Директор ГБР согласился: "Да. И никак по-другому".

Также он отметил, что всех, кто помогает работе ГБР, считает партнерами, а политических друзей не имеет.

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