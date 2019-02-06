Готовий "саджати" політичних партнерів, – голова ДБР Роман Труба

Очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба пообіцяв однакове ставлення до всіх політиків і чиновників, що перебувають в підслідності бюро.

Про це йшлося у спільному проекті Bihus.Info та 24 каналу "Он воно як".

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На уточнення, чи готовий притягувати до відповідальності народних депутатів Гліба Загорія та Олександра Третьякова, яких у медіа називають його товаришами, відповів ствердно.

Принцип, який я сповідую і якого необхідно дотримуватися, – це принцип, що перед законом усі рівні. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено, що в діях тієї особи чи іншої особи є склад правопорушення кримінально-караного, і є докази цього, необхідно оголошувати підозру та скеровувати таке кримінальне провадження до суду. Винятків не повинно бути і не може бути. Їх не буде,

– запевнив Роман Труба.

На запитання ведучих, чи отримають покарання нардепи від "БПП" Гліб Загорій та Олександр Третьяков, якщо розслідування виявить їхні злочини, Директор ДБР погодився: "Так. І ніяк по-іншому".

Також він зазначив, що усіх, хто допомагає роботі ДБР, вважає партнерами, а політичних друзів не має.

Дивіться повний випуск програми "Ось воно як" з Алісою Юрченко і Денисом Бігусом за 5 лютого 2019: