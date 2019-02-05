Як працює Державне бюро розслідувань та чим відрізняється від НАБУ: інтерв'ю з директором ДБР

Про створення Державного бюро розслідувань, роботу Національного антикорупційного бюро та їх різницю як правоохоронних органів – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів директор ДБР Роман Труба.

У чому різниця між ДБР і НАБУ?

– Мені часто ставлять такі питання. Розмежування чіткі – НАБУ розслідує кримінальні провадження відносно тих самих людей, що й ДБР, але лише корупційні злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу України, а ДБР – за всіма іншими статтями.

Чи розслідуєте ви справи щодо керівників НАБУ?

– Ми розпочали роботу 27 листопада 2018 року, наразі ми маємо близько 3000 кримінальних проваджень, зокрема і працівників прокуратури, поліції та НАБУ. На даний час ми оголосили підозру одному працівнику НАБУ, яке ми отримали з іншого правоохоронного органу і торкається воно подій вересня 2018 року поблизу приміщення САП (коли побили НАБУ)

Чи готові ви посадити до в’язниці свого друга чи партнера?

– Перед законом всі рівні. Якщо під час розслідування з’ясується, що в діях якогось політика є порушення і докази цього, то це потрібно скерувати до суду.

Як ви оціните роботу ДБР, які вже є результати?

– ДБР розпочало перші кримінальні провадження, і це вже результат. Для прикладу, станом на сьогодні, а це 45 днів роботи органу, у нас 20 затриманих осіб, 20-ти особам обрано запобіжний захід, також є близько 100 кримінальних проваджень, спрямованих до суду.

Що таке Державне бюро розслідувань? Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

Чого ви хочете досягти на посаді і коли вимагати від органу результат?

– Я вважаю, що найкращим показником нашої роботи будуть вироки в судах. За місяць ми плануємо кримінальні провадження скерувати до суду.

– В законі про ДБР передбачено, що 1 квітня 2019 року директор органу повинен звітувати перед комітетами Верховної Ради і Кабміном. Ми повинні показати результати, які ми зробили та обговорити про справи, які відкрили за цей період.

Хто ваші політичні друзі?

– Не було, немає і не буде політичних друзів, адже мої партнери – це лише ті державні інститути, які допомагали створенню ДБР. Більше того, нардепи звертаються до мене як до директора ДБР з різними заявами про вчинення правопорушень.

– Варто наголосити, що багато політиків хотіли б мати вплив на інституцію ДБР, але важливо, щоб це залишилося лише їхнім бажанням. Жодного факту про мою прив’язку до того чи іншого нардепа чи політсили немає і не буде. З моменту мого призначення я намагаюся залишитися максимально незалежним. Міфи завжди будуть створювати, їх потрібно розвінчувати і бути справедливим.

Ваше ставлення до легалізації марихуани?

– Я знаю, що є багато країн, які легалізували марихуану. Чи готова Україна до такого кроку – я вагаюся, адже потрібно провести відповідний аналіз. Більше ні, ніж так. Я персонально не готовий до легалізації, бо веду здоровий спосіб життя та займаюся спортом.