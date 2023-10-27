Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что именно эту цель ставила себе Украина в начале полномасштабного вторжения и она неизменна, "даже если война будет продолжаться дольше, чем хотелось бы".

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Наша задача одна – это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она ясно регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом,

– сказал Данилов.

Он также отметил, что "те русскоязычные деятели, которые заявляют, что нам не нужно выходить на границы 1991 года, подразумевают, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать".

"Все, что записано в Конституции, должно вернуться к нам – это первое. Второе – мы должны совместно с партнерами сделать так, чтобы желание России еще раз нападать на нас или соседей, как они это делали всегда, исчезло", – подчеркнул секретарь СНБО. .

Готова ли Украина к длительной войне

По словам Алексея Данилова, главное, что "у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство".

Он пояснил, что "к большому сожалению, мы не были абсолютно независимы с 1991 года".

"С учетом постоянно находившейся на территории Украины той фронды российской захватывала целые отрасли, уничтожали их и держала под контролем", - добавил он.

Секретарь СНБО отметил, что мы должны сделать выводы и все для того, чтобы получить полную независимость и построить Украину, о которой мечтали веками.

Какой война будет дальше